Depois da surpreendente vitória em Barcelona, e consequente passagem às meias-finais da Liga Europa, o guarda-redes do Eintracht Frankfurt recebeu um prémio de jogo especial.

Kevin Trapp contou com o apoio da família em Camp Nou, e no final do jogo aproximou-se da bancada para receber um beijo da companheira, a modelo brasileira Izabel Goulart.

Veja a galeria de imagens.