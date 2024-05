Sérgio Oliveira recorreu esta sexta-feira às redes sociais para anunciar o nascimento do primeiro filho. Casado há quase cinco anos com Cristiana Gonçalves, o casal dá as boas vindas ao «mini Gonçalves Pereira Oliveira».

«Tantos capítulos conquistados juntos e agora percebemos que o mais importante está a caminho. Estamos muito felizes por partilhar esta fase maravilhosa! Mal podemos esperar para te segurar nos nossos braços», escreveu o casal nas redes sociais.

Depois de, há uma semana, o casal celebrar o terceiro aniversário de Oli – na imagem – e de Sérgio Oliveira celebrar o bicampeonato pelo Galatasaray, estes têm sido dias inesquecíveis.

Aos 31 anos, Sérgio Oliveira tem contrato com o emblema turco até junho de 2026. Depois de deixar o FC Porto em 2021, para rumar à Roma, o médio português acumulou 58 jogos pelo Galatasaray, com seis golos e seis assistências.