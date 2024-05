Após a última partida nesta temporada no Craven Cottage, João Palhinha partilhou o relvado com os familiares, em particular com o filho, João Maria. Junto a uma das balizas da casa do Fulham, o bebé, nascido em outubro de 2022, fez as delícias dos adeptos e da família.

«Momentos especiais, felizes e memoráveis. Muito obrigado por todo carinho, é algo que nos marca», escreveu Palhinha nas redes sociais.

Apesar da derrota com o Manchester City, por 0-4, João Palhinha bateu o recorde de desarmes numa época. Na tarde de domingo alcançou os 150 desarmes, mais dois face à última temporada.

A uma partida do fim da Premier League, o internacional português – que deverá integrar a comitiva para o Europeu – já igualou o máximo de golos pelo Fulham (4).

João Palhinha has now made 150 tackles in the @premierleague this season, surpassing his total from last campaign (148). 💪 pic.twitter.com/woedrXFQTW — Fulham Football Club (@FulhamFC) May 13, 2024

Resta saber se a despedida deste sábado foi um interregno, até agosto, ou definitiva. Palhinha reforçou o Fulham no verão de 2022. Desde então, cumpriu 78 jogos, marcando oito golos.

O emblema londrino, orientado por Marco Silva, ocupa o 14.º lugar e visita o despromovido Luton Town no encerramento do campeonato.