A 8 de dezembro de 2017, Salvador Sobral foi submetido a um transplante de coração, após uma grave insuficiência cardíaca. Oito anos volvidos, o artista recorreu às redes sociais para assinalar o «cardioversário», num dia partilhado com a filha Aïda, de 2 anos, e com a esposa Jenna Thaim, atriz belga com quem Salvador Sobral fixou residência em Barcelona.

«No dia 8 de dezembro de 2017 recebi uma segunda oportunidade. Há 8 anos não pensava que fosse possível construir uma família, pois se nem conseguia ter força para me levantar da cama do hospital. Estou eternamente grato ao meu dador. Grato também à sua família.»

«Como não quero expor a minha filha nesta tirania digital, publico um vídeo da minha segunda paixão, também ela impensável há 8 anos: jogar à bola (cantar está no top-5, não se preocupem). Os únicos momentos em que a minha mente se esvazia por completo e vivo o presente são quando me ponho a defesa central e não deixo a bola passar! Sou tão feliz que tenho a sensação constante de que algo terrível está prestes a acontecer», escreveu.

Salvador Sobral, de 35 anos, venceu a Eurovisão em 2017 com o tema “Amar Pelos Dois”.