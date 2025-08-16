Seis idosos morreram, esta madrugada, na sequência de um incêndio no lar Bom Samaritano (Hospitel) da Santa Casa da Misericórdia de Mirandela.

O fogo terá começado num dos quartos da instituição, devido a um curto-circuito num colchão anti-escaras.

Cerca de 90 utentes do lar estão a ser retirados do edifício e transferidos para outros lares da Santa Casa da Misericórdia, confirmou à CNN Portugal o provedor da instituição, Adérito Gomes.