Há 50 min
Seis mortos em incêndio em lar de idosos em Mirandela
Tragédia aconteceu na última madrugada
Seis idosos morreram, esta madrugada, na sequência de um incêndio no lar Bom Samaritano (Hospitel) da Santa Casa da Misericórdia de Mirandela.
O fogo terá começado num dos quartos da instituição, devido a um curto-circuito num colchão anti-escaras.
Cerca de 90 utentes do lar estão a ser retirados do edifício e transferidos para outros lares da Santa Casa da Misericórdia, confirmou à CNN Portugal o provedor da instituição, Adérito Gomes.
