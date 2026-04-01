Numa altura em que a rivalidade entre os três grandes no futebol está a atingir proporções inaceitáveis, Miguel Oliveira publicou uma fotografia nas redes sociais a apelar a um conceito essencial no desporto, mas que muitas vezes é esquecido: o respeito.

Uma fotografia com a família Oliveira, tirada em Portimão, cada um com a camisola do clube preferido, a mulher do piloto com a camisola do Benfica, o filho Pipo com a camisola do FC Porto e a filha Sissi com a camisola do Sporting.

«Se há algo que quero passar aos meus filhos é isto: não precisamos de pensar igual para nos respeitarmos. Este fim-de-semana levaram ao pódio três clubes diferentes… e uma só mensagem: o respeito está acima de qualquer rivalidade! Obrigado FC Porto, Sporting e Benfica», escreveu o piloto português na mensagem a «emoldurar» a bonita fotografia.

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