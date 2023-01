Álvaro Morata recupera do susto, aos poucos. Nesta quarta-feira o internacional espanhol revelou que a mulher já deixou os Cuidados Intensivos da Clínica Universidade de Navarra, em Madrid.

Alice Campello sofreu complicações pós-parto da quarta filha, Bella, que nasceu no passado dia 9 de janeiro, mas parece agora estar a melhorar.

«Olá a todos! A Alice já saiu da UCI e está no quarto, muito melhor, e a recuperar com a Bella. Ainda estou a assimilar tudo o que aconteceu. Obrigado, Alice, por dar-me mais uma lição. És uma lutadora, sem dúvida, um exemplo para mim. Foram, sem dúvida, os piores dias da minha vida, mas tenho a sorte de ter-te nela. És o melhor que me aconteceu, e a minha vida, sem ti, não faria sentido. Obrigado a todas as pessoas que estiveram por perto, e, uma vez mais, obrigado a todas as pessoas da Clínica Universidade de Navarra», escreveu o avançado do Atlético de Madrid, nas redes sociais.