Takefusa Kubo, jogador da Real Sociedad, divulgou esta sexta-feira uma fotografia onde aparece com uma camisola do Sporting com o número cinco, o número do amigo Morita.

O avançado de 24 anos divulgou ainda uma outra fotografia onde, junto de Morita, esteve presente no casamento do colega de seleção Ritsu Doan.

«Grande amor», escreveu o japonês da Real Sociedad.