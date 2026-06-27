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Há 54 min
União em redor da Seleção em Miami: «És a mais querida»
Inês Degener Tomaz, mulher de Bernardo Silva, com Georgina Rodríguez, noiva de Cristiano Ronaldo, nos Estados Unidos
Inês Degener Tomaz, mulher de Bernardo Silva, com Georgina Rodríguez, noiva de Cristiano Ronaldo, nos Estados Unidos
Inês Degener Tomaz, mulher de Bernardo Silva, e Georgina Rodríguez, companheira de Cristiano Ronaldo, estiveram juntas em Miami, nos Estados Unidos, numa demonstração de união em redor da Seleção Nacional a poucas horas do decisivo duelo entre Portugal e a Colômbia que vai fechar as contas do Grupo K do Mundial 2026.
«És a mais querida», escreveu a companheira do reforço do Real Madrid, em referência à noiva de Cristiano Ronaldo, numa publicação nas redes sociais em que as duas aparecem a sorrir.
Recordamos que Georgina Rodríguez tinha-se envolvido recentemente num equívoco com Madalena Aragão, namorada de João Neves, ao comentar um perfil falso da atriz de 20 anos.
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