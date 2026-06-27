Inês Degener Tomaz, mulher de Bernardo Silva, e Georgina Rodríguez, companheira de Cristiano Ronaldo, estiveram juntas em Miami, nos Estados Unidos, numa demonstração de união em redor da Seleção Nacional a poucas horas do decisivo duelo entre Portugal e a Colômbia que vai fechar as contas do Grupo K do Mundial 2026.

«És a mais querida», escreveu a companheira do reforço do Real Madrid, em referência à noiva de Cristiano Ronaldo, numa publicação nas redes sociais em que as duas aparecem a sorrir.

Recordamos que Georgina Rodríguez tinha-se envolvido recentemente num equívoco com Madalena Aragão, namorada de João Neves, ao comentar um perfil falso da atriz de 20 anos.