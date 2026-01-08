MF Social
Munir El Haddadi anuncia noivado com «ex» de antigo avançado do Benfica
María Martínez foi namorada de Rodrigo Moreno
Munir El Haddadi anunciou, esta quinta-feira, que está noivo de María Martínez, ex-namorada do compatriota e antigo avançado do Benfica, Rodrigo Moreno.
Através das redes sociais, os dois partilharam fotografias do dia do casamento e da cerimónia, ao estilo marroquino. De resto, o jogador de 30 anos nasceu em Espanha, mas soma 11 internacionalizações pela seleção principal de Marrocos.
Recorde-se que ambos partilharam balneário durante a temporada de 2016/17, quando jogavam no Valência. Atualmente nos iranianos do Esteghlal, equipa orientada por Ricardo Sá Pinto, Munir soma um golo e uma assistência em seis jogos pelo conjunto iraniano.
Assista aqui ao momento:
