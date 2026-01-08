Munir El Haddadi anunciou, esta quinta-feira, que está noivo de María Martínez, ex-namorada do compatriota e antigo avançado do Benfica, Rodrigo Moreno.

Através das redes sociais, os dois partilharam fotografias do dia do casamento e da cerimónia, ao estilo marroquino. De resto, o jogador de 30 anos nasceu em Espanha, mas soma 11 internacionalizações pela seleção principal de Marrocos.

Recorde-se que ambos partilharam balneário durante a temporada de 2016/17, quando jogavam no Valência. Atualmente nos iranianos do Esteghlal, equipa orientada por Ricardo Sá Pinto, Munir soma um golo e uma assistência em seis jogos pelo conjunto iraniano.

Assista aqui ao momento: