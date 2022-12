O Mundial 2022 acabou, os campeonatos domésticos já regressaram ou estão para regressar, mas os futebolistas ainda arranjaram um «tempinho» para festejar o Natal.

Foram muitas as fotos partilhadas, mas nesta quadra natalícia, o destaque vai para os argentinos, ainda embalados pela vitória no Mundial 2022.

Enzo Fernández continua em festa, agora com um cabelo novo, enquanto a consoada de Di María contou com pratos com... a taça do Mundo.

Veja na galeria associada o Natal dos craque do futebol.