Neymar surpreendeu os fãs nas redes sociais, esta sexta-feira, ao assinalar o nascimento do terceiro filho no Instagram.

O internacional brasileiro publicou fotografias de Helena, que nasceu no passado dia 3 de julho, fruto de uma breve relação com a modelo brasileira Amanda Kimberlly, enquanto ainda estava com Bruna Biancardi. Bruna é mãe da segunda filha do craque do Al Hilal, Mavie, que nasceu em outubro de 2023.

Neymar, de 32 anos, mostrou-se com o filho mais velho, Davi Lucca (13 anos), ao lado da pequena Helena.