O futebolista Neymar anunciou que vai ser pai pela segunda vez, através de uma publicação nas redes sociais com a namorada Bruna Biancardi.

«Sonhámos com a tua vida, planeámos a tua chegada e saber que estás aqui para completar o nosso amor, deixa os nossos dias muito mais felizes. Vais chegar a uma família linda, com um irmão, avós, tios e tias que já te amam muito. Vem logo filho(a), estamos ansiosos», escreveu o casal no Instagram, na descrição de algumas fotografias que têm a barriga de Bruna como destaque.

Antonella Roccuzzo, esposa de Messi, Vini Jr, Richarlison ou Verratti foram algumas das figuras que felicitaram a gravidez.

O relacionamento com a modelo, refira-se, tem vivido alguns altos e baixos e, no ano passado, a companheira do internacional brasileiro até tinha confirmado a separação, mas a reconciliação deu-se em 2023.

Neymar é pai de Davi Lucca, que nasceu em agosto de 2011, fruto de uma relação com Carolina Dantas, quando o avançado do PSG ainda jogava no Santos.