Contratado recentemente pelo Al Hilal de Jorge Jesus, Neymar esteve na última semana em Santo Estevão, Benavente, onde estabeleceu uma parceria com o mundo equestre português.

O internacional brasileiro conheceu as instalações do grupo Horse Team/Campline Horses e teve a oportunidade de ver os cavalos Puro Sangue Lusitano, além de ter gravado uma campanha publicitária que vai marcar a união com a empresa, da qual será embaixador global.

Neymar também vai apadrinhar a Seleção Brasileira de Dressage, composta por João Marcari Oliva e Renderson Oliveira, que montam Escorial e Fogoso, dois Puro Sangue Lusitano que pertencem à Horse Team/Campline Horses. Em outubro, vão participar nos Jogos Pan Americanos, no Chile.

«Estou muito feliz por fazer parte da família Horse Team/Campline Horses, ainda mais por conhecer os dois cavaleiros, por tudo que fizeram para levar o Brasil ao topo do desporto equestre. Sempre tive curiosidade em aprender mais sobre cavalos e estou ansioso para aprender mais com eles e comemorar as vitórias que estão por vir. Essa parceria não envolve apenas desporto, mas também os valores que partilhamos: trabalho em equipa, defesa da igualdade, proteção dos animais, da natureza e, claro, amor ao Brasil», afirmou o jogador brasileiro, citado pelo grupo empresarial.

«Ter Neymar como embaixador global é um passo extraordinário e uma responsabilidade enorme, por tudo o que ele representa no desporto mundial. Acreditamos que esta parceria irá inspirar um público mais amplo para apreciar o talento, beleza e os valores do adestramento, valorizando Portugal como destino turístico de tradição equestre», disse Rui Hortelão, CEO do Grupo Horse Team/Campline Horses.