O internacional brasileiro Neymar voltou a ser o centro das atenções no seu país.

O avançado do Santos foi apanhado a sambar depois de uma partida da Kings League, entre o Furia FC e o Real Elite (4-2), que tinham como presidentes Neymar e a cantora Ludmilla, respetivamente.

Esta aparição do craque brasileiro cantar e a dançar no evento surge depois da derrota do Santos diante do Vasco da Gama (2-1) para o Brasileirão, algo que gerou contestação por parte dos adeptos.

Recorde-se que o internacional brasileiro está a contas com uma lesão na coxa esquerda e há cerca de um mês que está em recuperação.