O Super Bowl decorreu este domingo com a vitória dos Philadelphia Eagles por 40-22 sobre os Kansas City Chiefs mas nem só de futebol americano se fez o jogo do título.

Muitas foram as celebridades que marcaram presença em Nova Orleães. Começando pelo futebol, Messi e companhia estiveram no mais duelo da temporada, já no ténis, Serena Williams fez parte do espetáculo do intervalo de Kendrick Lamar.

Lionel Messi, Luis Suarez, Sergio Busquets et Jordi Alba ⚽️ ont assisté cette nuit au SuperBowl 2025 🏈, finale du championnat organisé par la NFL, entre les Philadelphia Eagles et les Kansas City Chiefs ! 😀 pic.twitter.com/ZnvoBog4TU — Foot Mercato (@footmercato) February 10, 2025

Mudando agulhas para o cinema, Bradley Cooper, Miles Teller ou ainda Adam Sandler são alguns dos nomes que representaram a sétima arte no Super Bowl.

Já na música, o destaque vai para Taylor Swift, namorada de Travis Kelce [jogador dos Chiefs], esteve no Caesars Superdome para apoiar o companheiro. Jay-Z, Ice Spice e o pianista Jon Batiste, que tocou o hino nacional americano foram alguns dos nomes ligados à música que marcaram presença.

O jogo terminou com o triunfo dos Eagles, apenas o segundo na história da franquia. Já os Chiefs falham o tricampeonato inédito.

Veja na galeria associada as celebridades que estiveram no Super Bowl.