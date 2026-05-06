Há 2h e 3min
VÍDEO: Nininho Vaz Maia apresenta música e Quaresma sobe ao palco
Momento aconteceu no concerto que o cantor deu no Coliseu dos Recreios
AL
Nininho Vaz Maia apresentou, durante o concerto realizado esta quarta-feira no Coliseu dos Recreios, o seu novo álbum Soy Loco. Uma das músicas, chamada «Gente de Bairro (Quaresma)», dedicada a Ricardo Quaresma, levou a que o antigo internacional português... subisse ao palco.
Enquanto o cantor de 38 anos falava, Ricardo Quaresma chutava bolas em direção ao público, num momento mais descontraído do antigo futebolista e campeão europeu por Portugal em 2016.
Já reformado, o avançado contou com passagens pelo Sporting, FC Porto, Inter, Barcelona, Chelsea, Besiktas, entre outros. Em 684 jogos disputados, o Mustang ou Harry Potter, como era conhecido, somou 112 golos e 166 assistências.
Ora ouça a música dedicada a Ricardo Quaresma:
