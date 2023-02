Nuno Belchior entrou este domingo no novo reality show da TVI, «O Triângulo», e teve de deixar a convocatória da seleção nacional de futebol de praia.

O atleta de 40 anos, atualmente sem clube, foi inicialmente chamado por Mário Narciso para a preparação da dupla jornada com a Polónia (28 fevereiro e 1 de março), que arranca esta segunda-feira, mas a Federação Portuguesa de Futebol já anunciou, entretanto, que foi substituído por Bernardo Lopes, do ACD Sótão.

«Fui condecorado com a Ordem do Infante D. Henrique. Recebi o Grau de Comendador da Ordem do Mérito», foi uma das pistas deixadas antes da entrada de Belchior, que se descreve como alguém «competitivo», que «não admite preguiça, nem faltas de respeito».

«Assume ter mau acordar e não lidar bem com pessoas com pouca higiene, chatas e que ocupem muito espaço. Diz-se sincero, amigo e justo. É uma pessoa com personalidade forte, tem as suas ideias e gosta de levá-las até ao fim», lê-se no perfil do jogador.

À entrada para o programa, que estreou este domingo, o campeão mundial e capitão da seleção de futebol de praia assumiu que estava «muito mais nervoso do que se tivesse a jogar qualquer jogo» e que esta é uma experiência que nunca tinha imaginado viver.

«O objetivo é acertar na baliza e fazer mais golos do que os adversários», brincou.