Carlos Alcaraz vai apoiar o Paris Saint-Germain na final da Liga dos Campeões. Fã de futebol e especialmente do Real Madrid, o tenista espanhol teve nesta segunda-feira espetadores de luxo - o apoio de quatro jogadores do PSG na estreia em Roland-Garros.

No primeiro jogo no famoso torneio francês, realizado no court Suzanne-Lenglen, em Paris, Alcaraz ultrapassou com alguma facilidade o italiano Giulio Zeppieri, em três sets (6-3, 6-4, 6-2).

Porém, a presença de João Neves, acompanhado da namorada Madalena Aragão, Nuno Mendes, Achraf Hakimi e de Desiré Doué chamou a atenção dos jornalistas presentes. Os quatro futebolistas do PSG aproveitaram dois dias de folga para espairecer na cidade.

👏🎾 Carlos Alcaraz supera a Zeppieri con parte del PSG en el público: Joao Neves, Hakimi, Nuno Mendes y Doué



A la segunda ronda de Roland Garros

No final do encontro, em entrevista, o espanhol agradeceu o apoio: «Vai ser um bom jogo, sou fã de futebol. Conheço o Hakimi, Luis Enrique, também conheço alguns do Inter, mas no sábado vou torcer aqui pela equipa da cidade», garantiu.

O Paris Saint-Germain defronta o Inter de Milão pelas 20 horas deste sábado, no Allianz Arena, de Munique.