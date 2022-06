Nem nas férias os jogadores conseguem largar o «bichinho» da bola e, por vezes, encontram-se com colegas de profissão.

Foi o caso do sportinguista Nuno Santos e de Erik Lamela, do Sevilha, naquele que é o momento «aleatório» do dia. Nas redes sociais, o coach de performance Dário Pinto partilhou um vídeo em que se juntou aos dois futebolistas na praia e o trio se recriou com uns toques de bola.

«Futebol onde quer que seja», escreveu até o argentino, numa partilha da publicação.

Ora veja o momento entre os dois jogadores: