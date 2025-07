Os Oasis não esqueceram Diogo Jota no primeiro concerto da banda, 16 anos depois. Os irmãos Gallagher, adeptos do Manchester City, tocaram alguns dos principais temas em Cardiff, no País de Gales, mas um dos pontos altos aconteceu durante a canção «Live Forever».

Uma fotografia do jogador português com a camisola do Liverpool foi projetada no ecrã do palco, num momento captado por vários fãs, que divulgaram as imagens nas redes sociais.

🚨 𝗡𝗘𝗪: Tonight, Oasis returned back on stage for the first time since 15 years. During their song 'Live Forever' there was a tribute for Diogo Jota. pic.twitter.com/EdRq9adDLc — The Touchline | Football Coverage (@TouchlineX) July 4, 2025

Diogo Jota e o irmão, recorde-se, morreram esta quinta-feira, num acidente de viação, em Espanha.