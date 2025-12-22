Chris Rea, cantor e compositor britânico conhecido por êxitos como Driving Home for Christmas, morreu aos 74 anos, informou esta segunda-feira a família. O músico faleceu no hospital, de forma tranquila, após uma curta doença, rodeado pelos familiares mais próximos.

«É com imensa tristeza que anunciamos a morte do nosso querido Chris. Partiu em paz no hospital, após uma curta doença», refere o comunicado divulgado em nome da esposa e dos dois filhos.

Nascido em 1951, em Middlesbrough, Rea construiu uma carreira marcada pela fusão de blues, pop, soul e soft rock, ao longo de 25 álbuns de estúdio. Sofreu vários problemas de saúde ao longo dos anos, incluindo um cancro no pâncreas, que levou à remoção do órgão em 2001, e um AVC em 2016.

A fama chegou no final da década de 1970, com Fool (If You Think It’s Over), tema que lhe valeu uma nomeação para os Grammy e abriu portas ao mercado norte-americano. Nos anos seguintes, consolidou-se como um dos nomes mais populares da música britânica, sobretudo na década de 1980, com álbuns de grande sucesso como The Road to Hell e Dancing With Strangers.

Driving Home for Christmas, lançado em 1986, tornou-se um clássico intemporal da época natalícia. Ao longo da carreira, Chris Rea vendeu mais de 30 milhões de discos em todo o mundo.

Ouça aqui a música Drive Home for Christmas: