A atriz e professora Elisa Lisboa morreu na noite desta quinta-feira, aos 81 anos, anunciou esta sexta-feira a Casa do Artista, instituição que destacou o vasto e marcante percurso da intérprete nas artes cénicas portuguesas.

Com uma carreira iniciada em 1967, no Teatro Experimental de Cascais (TEC), Elisa Lisboa afirmou-se como um dos nomes de referência do teatro nacional, tendo passado por companhias como a Rey Colaço–Robles Monteiro, o Grupo Teatro Hoje e o Teatro da Graça, estrutura que ajudou a fundar.

No palco, destacou-se em obras como Hedda Gabler, de Ibsen, A Gaivota, de Tchekov, Uma Abelha na Chuva, de Carlos de Oliveira, e As Lágrimas Amargas de Petra von Kant, de Fassbinder, papel que lhe valeu rasgados elogios da crítica.

No cinema, integrou filmes como Coisa Ruim e Axilas, enquanto na televisão participou em várias produções populares, entre as quais Morangos com Açúcar, Podia Acabar o Mundo, Meu Amor, Doce Tentação e A Impostora. Foi também professora da Escola Superior de Teatro e Cinema, contribuindo para a formação de várias gerações de atores.

Apaixonada pela música, estudou piano até ao sexto ano e sempre encarou a profissão com rigor e reflexão, como explicou numa entrevista à RTP, em 2012.