No Paraguai, deu-se um reencontro entre antigos goleadores do Benfica: Oscar Cardozo abriu as portas de casa a Nuno Gomes, com quem jogou nos encarnados entre 2007 e 2011, e fez questão de registar e partilhar o momento.

«Um prazer voltar a ver-te outra e receber-te em minha casa, meu querido irmão. Quando quiseres, esta é a tua casa», escreveu o avançado paraguaio, que aos 39 anos ainda alinha no Libertad, numa fotografia com Nuno Gomes, onde ao fundo se podem ver camisolas do Benfica.

Noutra publicação, Cardozo agradeceu a camisola da seleção portuguesa que o antigo internacional luso ofereceu ao filho, nascido em Portugal. «Obrigado irmão, meu ídolo, pelo presente para o português da casa.»