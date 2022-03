Vencedor do Óscar de melhor ator com o filme «King Richard: Para além do jogo», Will Smith acabou por ficar nas bocas do mundo por causa da agressão em palco a Chris Rock, quando o humorista fazia uma piada sobre a sua mulher, Jada Pinkett Smit.

Ora, quando regressou ao palco para receber a estatueta e discursar perante o auditório, o ator de 53 anos pediu desculpa aos colegas presentes – mas não a Chris Rock – e disse que parecia Richard Williams, pai das tenistas Venus e Serena Williams e que Smith interpretou no filme que lhe valeu a distinção.

«A arte imita a vida. Pareço um pai maluco, tal como disseram sobre o Richard Williams. Mas o amor faz com que façamos coisas malucas», afirmou.

«O Richard Williams era um feroz defensor da sua família. A minha função na vida é amar e proteger as pessoas», acrescentou, antes de terminar: «Quero agradecer à Venus e à Serena. Só espero que não tenham visto na televisão. Quero agradecer-lhes, e a toda a família Williams, por confiarem em mim para contar esta história.»