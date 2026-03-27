A amizade edificada entre Ruben Amorim e Hugo Viana, sobretudo nas épocas no Sporting – entre 2020 e 2024 – segue intacta e a prova surgiu nas redes socais do Padel Expo, clube localizado no Parque das Nações (Lisboa).

«Tentámos o contacto para reforçar a nossa equipa técnica, mas ainda não foi desta! Muito obrigado pela visita, foi um prazer receber-vos», lê-se na publicação.

Enquanto Hugo Viana continua ao serviço do Manchester City como diretor desportivo, Ruben Amorim está sem clube desde a saída do comando técnico do Man United.