Paco Buyo na baliza do Real Madrid, Paulo Futre na ofensiva do Atlético. Foi assim durante alguns anos, entre 1987 e 1993, com estes dois nomes a protagonizarem duelos entre os clubes da capital de Madrid.

Na noite de terça-feira, Buyo recebeu uma mensagem especial e emocionante de Paulo Futre, que se encontra a recuperar depois de ter sido hospitalizado, deixando uma palava sentida ao painel do programa espanhol «El Chiringuito», que Buyo integra.

«Não tenho palavras para agradecer a toda a família de El Chiringuito por todo o amor que deram nestes dias, principalmente quando eu estava no hospital. Todos sabemos que eu odiava uma pessoa e essa pessoa ligou para os meus filhos mais do que qualquer outra. Essa pessoa vai ficar comigo até ao último dia da minha vida, que é esse campeão e um dos melhores guarda-redes de todos os tempos. Paco, obrigado amigo», disse Futre, através de uma mensagem em vídeo, apontando para uma fotografia que tem em casa, em que surge a disputar um lance contra o ex-guardião.