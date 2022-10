Paulo Futre brilhou na quarta-feira no Estádio da Luz, antes do jogo do Benfica frente ao Paris Saint-Germain, mas agora já anda noutras paragens.

Esta sexta-feira, o antigo internacional português tornou-se, pelo menos por uns momentos, em produtor musical.

Futre visitou o estúdio de Nau Leone, um produtor e DJ, e «invadiu-lhe» o espaço. «Quem manda aqui sou eu. Fora daqui», brincou o português.

Ora veja: