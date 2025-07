Pedro Gonçalves anunciou este sábado que vai ser pai de duas meninas. O jogador do Sporting e a mulher, Bruna Rafaela, vão ter gémeas.

«Quatro pés numa bela piscina», escreveu o futebolista no Instagram, a acompanhar com o vídeo do momento em que anunciou a novidade durante o próprio casamento.

De referir que o verão de 2025 foi muito especial para Pote, visto que foi campeão no Sporting, campeão da Liga das Nações com a Seleção Nacional, casou e vai ser pai de gémeas.

Pote e Bruna anunciaram a gravidez em abril, a primeira do casal, mas só agora confirmaram que vão ser gémeos.