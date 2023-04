O francês Pierre Gasly surpreendeu os jornalistas portugueses esta sexta-feira, na zona de entrevistas rápidas em Baku, onde este fim de semana decorre o Grande Prémio do Azerbaijão.

O piloto da Alpine, ao ver os jornalistas, deu o «bom dia» num português irrepreensível, antes de questionar o assessor de imprensa também na língua de Camões: «Falas português?».

Gasly, refira-se, mantém uma relação com a modelo portuguesa Kika Cerqueira Gomes, presença habitual no paddock da Fórmula 1 e com quem o piloto costuma trocar mensagens nas redes sociais em bom português, uma língua que já começa a dominar.

Ora veja: