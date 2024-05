Sébastien Ogier venceu este domingo a 57.ª edição do Rali de Portugal, mas, não satisfeito por ter quebrado o recorde de vitórias, foi assistir a mais uma, já à noite, no Estádio do Dragão.

O piloto francês, da Toyota Yaris, esteva a apoiar o FC Porto e o amigo André Villas-Boas, novo presidente dos portistas, no dérbi com o Boavista.

«A apoiar o FC Porto esta noite com o AVB», escreveu Ogier nas redes sociais, tendo ainda partilhado a fotografia com cachecóis dos dragões, publicada nas redes sociais do clube.