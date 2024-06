Carimbado o apuramento para os oitavos de final e o primeiro lugar do grupo, os jogadores de Portugal tiveram um serão diferente este sábado, em Marienfeld.

Os familiares dos futebolistas e de todo o staff estiveram no hotel a conviver e pernoitaram no quartel-general da equipa das Quinas.

As companheiras dos jogadores partilharam algumas fotografias nas redes sociais com os craques da Seleção. Georgina Rodríguez mostrou-se com Cristiano Ronaldo, enquanto Bruno Fernandes, Diogo Dalot, João Cancelo e João Palhinha foram fotografados a brincar com os filhos.

Apesar do convívio com as famílias no sábado, os jogadores não tiveram folga este domingo e fizeram treino de recuperação.

Veja, na galeria associada, o encontro dos jogadores com as famílias