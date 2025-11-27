Danilo Pereira foi convidado do Campeonato Mundial de Rali (WRC) para «apadrinhar» a estreia da competição na Arábia Saudita.

O internacional português sentou-se ao lado de Ott Tänak, campeão do mundo em 2019, que se vai retirar no fim da temporada, e viveu uma experiência inesquecível à boleia do Hyundai. Além de Danilo, também o brasileiro Fabinho marcou presença no evento, que serviu para simbolizar precisamente a primeira prova em solo saudita.

«Acho que nunca estive tão entusiasmado na vida. Não esperava este tipo de emoção, foi tudo muito intenso. O Ott Tänak foi incrível e foi um privilégio estar no carro com um campeão mundial do ralis», afirmou.

Assista aqui ao momento com Danilo Pereira: