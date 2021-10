Raquel del Rosario, antiga esposa de Fernando Alonso, salvou o filho – que não partilha com o piloto da Alpine – de um ataque de um puma, contou a própria nas redes sociais.

Segundo a cantora espanhola, o animal avançou sobre a criança de cinco anos quando esta foi ao quintal de casa, na Califórnia, apanhar uma peça de fruta.

«O grito que escutei segundos depois ainda continua a ecoar na minha cabeça, assim como a imagem que vi. Um puma tinha avançado sobre ele e feria-o ferozmente com as suas garras», lê-se, na publicação.

«Ainda hoje não percebo como atravessei o jardim em milésimas de segundo ou de onde apareceu a força que me fez golpear repetidamente o animal com os meus punhos até que ele saísse de cima do meu filho», escreveu ainda a artista.

A criança de cinco anos foi depois transportada para o hospital, onde foi operada, com sucesso: «Foi uma cirurgia plástica na região entre o queixo e o pescoço, que se tinha rompido.»

Raquel del Rosario revelou que, quando regressou a casa, o animal ainda estava no jardim e que acabou por ser abatido. Depois, apareceram mais dois pumas, que, diz, seriam a mãe e o irmão.