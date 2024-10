Vinicius Tobias, atleta do Shakhtar Donetsk e ex-Real Madrid, atravessa um momento difícil, pois descobriu que a filha bebé, fruto de um relacionamento com a influencer Ingrid Lima, não é biologicamente dele.

O atleta está em silêncio sobre o assunto, mas a ex-namorada revelou, através das redes sociais, o sucedido. «Como já todos sabem, eu e o Vinicius não estamos juntos há um bom tempo, e nessas idas e vindas eu relacionei-me com uma pessoa e ele também. Ambos seguiram as suas vidas e, no meio disso tudo veio a Maitê. Decidimos fazer um teste de ADN e a Maitê não é filha do Vinicius», escreveu, nas redes sociais.

«Peço de coração para pararem de atacá-lo, foi a pedido meu ele não ter comparecido no parto e não ter postado nada sobre a Maitê até o exame sair. Eu e o Vinicius já nos sentámos e conversámos amigavelmente», completou.

O atleta tinha até mostrado uma tatuagem com o nome da filha, recentemente. O lateral-direito de 20 anos começou a carreira no Internacional, no Brasil. Em julho de 2021, Vinicius foi contratado pelo Shakhtar Donetsk por 6 milhões de euros. Devido à guerra, o brasileiro foi emprestado ao Real Madrid em 2022, sem grandes chances na equipa principal.

Former #RealMadrid right-back Vinicius Tobias was delighted last week, when his daughter was born, deciding to tattoo her name.



However this week he found out he was not in fact the father👇 pic.twitter.com/kz7MmF5d3k