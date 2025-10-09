Vinícius Júnior tem estado debaixo dos holofotes nos relvados e fora deles. Com cinco golos e quatro assistências pelo Real Madrid, esta temporada, é a vida amorosa do brasileiro que tem chamado mais à atenção.

Depois de Virgínia Fonseca anunciar o fim do curto «namoro» entre ambos, foi a vez do sócio maioritário do Alverca vir a público explicar a situação.

«Todos nós passamos por momentos que nos fazem refletir e crescer. Recentemente, vivi uma situação que me fez olhar para dentro, reconhecer atitudes que não representam quem quero ser e o tipo de relação que quero construir», partilhou numa story do Instagram.

«Não tenho vergonha de assumir que me descuidei, não correspondi da melhor forma e a decepcionei. A ideia agora é zerar tudo. Sem mentiras, sem lutas, sem máscaras. Com muito amor, carinho e respeito», acrescentou.

O caso com a influencer terminou depois do atleta ter sido apanhado a trocar conversas com outras mulheres.