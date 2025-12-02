Nuno Markl continua internado no Hospital São Francisco Xavier, em Lisboa, e nesta terça-feira recorreu às redes sociais para anunciar que vai interromper a atividade online.

«Malta, até por conselho médico vou estar um pouco mais arredado. Espero que compreendam. Irei dizendo coisas de vez em quando, mas parte do tratamento passa por um “detox” de redes sociais e do caos que vem com elas. (Isto é um conselho válido também para quem não teve AVC.) Agradeço todo o vosso curativo amor, mas esta altura pede que me dedique um pouco mais a mim e aos meus. Está tudo bem encaminhado, mas é um processo com trabalhinho duro pela frente. Abraço-o com entusiasmo. Um valente até já e um sólido: “I’ll be back!”», escreveu.

O humorista de 54 anos sofreu um AVC a 20 de novembro.