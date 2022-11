De fora dos convocados de Portugal para o Mundial 2022, Renato Sanches aproveitou a paragem dos campeonatos para passar alguns dias em África e conhecer a terra natal do pai.

O médio do Paris Saint-Germain, que nasceu na Amadora, esteve pela primeira vez em Cabo Verde e conviveu com alguns locais, entre eles várias crianças, além de ter conhecido a realidade do país, como fez questão de assinalar nas redes sociais.

«Bom conhecer a origem do meu pai», escreveu no Instagram, a acompanhar várias fotografias dos momentos que tem passado na vila de Tarrafal, na ilha de Santiago.

O internacional português, de 25 anos, também foi recebido pelo presidente da República de Cabo Verde, José Maria Neves, com quem abordou a «realidade» do país, bem como a possibilidade de «investir e apoiar iniciativas sociais», tendo manifestado «a vontade em trabalhar em causas a favor das crianças».