Depois de ter apresentado queixas físicas no Mundial de Clubes e nem ter disputado o último encontro, frente ao Chelsea, que ditou a eliminação do Benfica do torneio, Renato Sanches publicou, esta terça-feira, várias fotografias a treinar no Dubai.

Um dia depois de o Benfica ter regressado a Lisboa, o médio, que esteve emprestado às águias pelo Paris Saint-Germain, já está a trabalhar em vista à próxima época, apesar de ainda estar de férias. Na publicação, o jogador formado no Benfica mostrou-se a treinar sem bola.

«As adversidades não são novidade», escreveu o médio, que tem sido bastante fustigado com lesões ao longo da carreira. Álvaro Carreras e Arhtur Cabral reagiram à publicação do internacional português.

Terminado o empréstimo ao Benfica, o jogador deverá regressar ao PSG. Nesta temporada, Renato Sanches somou 635 minutos, num total de 21 jogos, e marcou um golo.