Sérgio Conceição vai ser avô pela primeira vez. Rodrigo, o segundo filho mais velho do treinador de 51 anos, anunciou que está à espera do primeiro filho, numa publicação conjunta com a companheira, Catarina Reis.

«Há um novo capítulo a ser escrito - e já é o mais especial da nossa história», escreveu o casal, nas redes sociais, a acompanhar fotografias que revelam a gravidez.

Os irmãos de Rodrigo, que atualmente joga no Tondela, já reagiram à partilha, assim como outras figuras do mundo do futebol, como Pepe, antigo jogador do FC Porto e da seleção nacional.