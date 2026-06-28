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Há 34 min
Rodrygo reencontra-se com Cristiano Ronaldo: «Meu ídolo»
Brasileiro do Real Madrid tirou também foto com o agora colega Bernardo Silva
TFR
Brasileiro do Real Madrid tirou também foto com o agora colega Bernardo Silva
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Portugal empatou com a Colômbia no último jogo da fase de grupos do Mundial 2026. Quem esteve presente no encontro foi Rodrygo, avançado do Real Madrid que não está na seleção brasileira por lesão. O ex-Santos aproveitou para, no final do jogo, tirar uma foto com Cristiano Ronaldo e com um futuro colega de equipa.
«Meu ídolo», escreveu Rodrygo na foto publicada com Ronaldo - o brasileiro é conhecido por ser fã do português. O jogador de 25 anos tirou, também, foto com Bernardo Silva, que trocou o Manchester City pelos merengues neste verão. «Agora juntos, craque!», escreveu na foto com Bernardo Silva.
Meu ídolo @Cristiano 🫡 pic.twitter.com/SX7G4doddH— Rodrygo Goes (@RodrygoGoes) June 28, 2026
Agora juntos 🤍 craque!! @BernardoCSilva 🙌🏾 pic.twitter.com/XSFkq58pb3— Rodrygo Goes (@RodrygoGoes) June 28, 2026
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