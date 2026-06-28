Portugal empatou com a Colômbia no último jogo da fase de grupos do Mundial 2026. Quem esteve presente no encontro foi Rodrygo, avançado do Real Madrid que não está na seleção brasileira por lesão. O ex-Santos aproveitou para, no final do jogo, tirar uma foto com Cristiano Ronaldo e com um futuro colega de equipa.

«Meu ídolo», escreveu Rodrygo na foto publicada com Ronaldo - o brasileiro é conhecido por ser fã do português. O jogador de 25 anos tirou, também, foto com Bernardo Silva, que trocou o Manchester City pelos merengues neste verão. «Agora juntos, craque!», escreveu na foto com Bernardo Silva.