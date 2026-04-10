A internacional portuguesa Kika Nazareth foi uma das convidadas especiais de Rosalía, esta quinta-feira, no segundo de dois concertos da artista catalã no Meo Arena, onde foi apresentado o álbum «LUX».

A jogadora do Barcelona participou no «confessionário» de Rosalía, um cenário improvisado em palco onde o convidado revela alguns segredos à cantora.

Kika Nazareth começou por contar uma história amorosa do seu passado. A média do Barcelona contou como conheceu uma rapariga com quem se deu «muito bem», até que chegou a um ponto de confusão… porque existia uma terceira pessoa no meio.

«Kika, vamos lá ver, o que se passa é que tu gostas de todas», atirou Rosalía, em tom de brincadeira.