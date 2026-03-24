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Há 22 min
FOTOS: Rúben Neves completa 29 anos e tem festa ao estilo «Peaky Blinders»
Aniversário do internacional português marcado pela atuação do cantor Diogo Piçarra
DIM
Aniversário do internacional português marcado pela atuação do cantor Diogo Piçarra
DIM
Rúben Neves completou 29 anos no passado dia 13 de março e a festa de aniversário teve uma temática muito particular... a série Peaky Blinders.
Através de diversas fotografias e vídeos, o internacional português partilhou os melhores momentos com os fãs, sendo que a vertente musical esteve a cargo do cantor Diogo Piçarra. Vestidos a rigor, Rúben Neves e a mulher, Débora Lourenço, encarnaram de forma exemplar as personagens da famosa série da Netflix, sobre um gangue inglês de 1919.
VEJA AQUI A GALERIA ASSOCIADA AO ARTIGO.
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