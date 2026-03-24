Rúben Neves completou 29 anos no passado dia 13 de março e a festa de aniversário teve uma temática muito particular... a série Peaky Blinders.

Através de diversas fotografias e vídeos, o internacional português partilhou os melhores momentos com os fãs, sendo que a vertente musical esteve a cargo do cantor Diogo Piçarra. Vestidos a rigor, Rúben Neves e a mulher, Débora Lourenço, encarnaram de forma exemplar as personagens da famosa série da Netflix, sobre um gangue inglês de 1919.

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