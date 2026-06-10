O Mirandela celebrou, esta quarta-feira, o centenário do clube e recebeu a visita de Rui Borges, atual treinador do Sporting.

O líder dos leões é natural da cidade de Trás-os-Montes e foi nos alvinegros que se estreou enquanto treinador, em 2017, ano em que encerrou a carreira de jogador.

Além disso, o português de 44 anos começou a formação dos mirandelenses e, após a saída do clube em 2000/01, retornou a casa por duas vezes.

Esta temporada, o Mirandela terminou o Campeonato de Portugal, quarta divisão do futebol nacional, na 11.ª posição e desceu aos escalões distritais.