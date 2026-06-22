Rute Cardoso partilhou nas redes sociais um pequeno vídeo de um discurso de Diogo Jota na noite em que casaram, a 22 de junho de 2025, menos de duas semanas antes do trágico acidente de viação que custou a vida ao internacional português e ao irmão André Silva.

«Para onde nos leva o futuro, talvez haja aí um ou outro senhor que possa saber melhor do que eu. A realidade é que não sei nem me interessa desde que seja contigo. Amo-te para sempre, minha branquinha», disse Diogo Jota.

O vídeo é preenchido com outras imagens do dia especial em que o casal deu o nó após mais de dez anos de namoro e de uma relação da qual nasceram três filhos.