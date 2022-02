Cristiano Ronaldo atingiu uma marca redonda no Instagram: são agora 400 milhões as pessoas que seguem o internacional português naquela rede social.

O avançado do Manchester United já era e continua a ser de longe a figura pública mais seguida no Instagram, ele que é apenas um de dois desportistas que estão no top10 de pessoas com mais seguidores. O outro é, claro, Lionel Messi. O argentino está no terceiro lugar, mas ainda assim a quase 100 milhões de ‘followers’ de Ronaldo.

O restante top10 é composto por pessoas ligadas à cultura e influencers.

Veja na galeria acima associada quem são as dez pessoas com mais seguidores no Instagram.