O estágio da Seleção Nacional no México promoveu um reencontro entre antigos colegas do FC Porto. Miguel Layún, defesa que representou os dragões entre 2015 e 2018, encontrou-se com José Sá, Diogo Dalot e Rúben Neves.

Os três portugueses, que se encontravam a estagiar no país natal do de Layún, receberam a visita do antigo defesa, com quem partilharam balneário na Invicta. Já reformado, e com 37 anos, o internacional mexicano ficou com duas camisolas de jogo.

«O futebol deu-me muitas coisas. Mas as amizades que deixou... essas são para a vida toda. Não podia estar tão perto e não passar para os ver. É disto que mais sinto falta desse mundo», escreveu Layún na publicação.

Veja, na galeia associada, o reencontro entre os antigos jogadores do FC Porto.