Sérgio Oliveira abriu o livro da intimidade aos seguidores do Instagram e respondeu a algumas questões dos adeptos. Um deles questionou o internacional português sobre como conheceu a esposa Cristiana Pereira e a resposta veio em tom bem humorado.

«Conheci a Cristiana no Estádio do Dragão, graças a [Julen] Lopetegui que me deixava sempre na bancada. Melhor coisa de sempre! Estive perto de o convidar para ser meu padrinho no casamento», brincou o jogador do Galatasaray, que começou o namoro em 2016 e é casado há quase quatro anos com a antiga jornalista do Porto Canal.

Em 2014/15, primeira temporada do técnico espanhol no FC Porto, Oliveira estava ao serviço do Paços de Ferreira, mas na época seguinte já trabalhou às ordens de Lopetegui, que saiu dos dragões ainda em janeiro, altura em que o médio somava apenas três jogos, sempre como suplente utilizado.