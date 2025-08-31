O internacional espanhol Sergio Ramos, que joga atualmente no México pelo Monterrey, lançou um tema musical, intitulado de Cibeles, no qual recorda a longa e triunfal passagem pelo Real Madrid, deixando alguns “recados” ao presidente do clube espanhol, Florentino Pérez.

O defesa-central, de 39 anos, deixou Merengues em 2021, depois de 16 temporadas em Madrid, onde conquistou, entre outras, quatro Liga dos Campeões, cinco Ligas espanholas e quatro campeonatos do mundo de clubes.

No single Cibeles, Sergio Ramos deixa algumas indiretas a Florentino Pérez. A certo ponto, atira «ainda bem que me fui embora porque não me trataste de forma igual», bem como «deixaste-me de lado, sem poder decidir, ficaria feliz em regressar».