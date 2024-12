É uma visita especial a Lisboa. Sir Alex Ferguson, ex-treinador lendário do Manchester United, está em Lisboa e esteve na companhia de Nani, que treinou nos Red Devils entre 2007 e 2014.

Numa publicação nas redes sociais, o agora ex-jogador partilhou duas fotos com o escocês de 82 anos. «Delicioso pequeno-almoço - desta vez em Portugal - com a grande e especial companhia de Sir Alex Ferguson. Momento fantástico, óptimas recordações. Vemo-nos em breve, Chefe», disse Nani.

Ora veja:

Delicious breakfast - this time in Portugal - with the great and special company of Sir Alex Ferguson. Amazing time, great memories. See you again soon, Boss 😃 pic.twitter.com/dnWNnsYXHD